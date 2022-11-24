Скопье, 24 ноября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Неизвестные лица совершили очередное нападение на болгарский культурный центр «Царь Борис III», расположенный в городе Охриде на юго-западе Северной Македонии. Об этом 24 ноября сообщает БНР.

maxpixel.freegreatpicture.com Полиция

По предварительным данным, злоумышленники произвели несколько выстрелов из охотничьего ружья по фасаду и окнам здания. Жертв нет.

Местная полиция классифицировала инцидент как акт вандализма. Ведется следствие.

Напомним, 20 ноября центр «Царь Борис III» уже становился объектом акции вандалов. Тогда правонарушители разбили камнями окна и повредили двери здания.