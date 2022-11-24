Анахайм, США, , 10:18 — REGNUM «Анахайм Дакс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

«Анахайм» D Ramey Logan

Российский защитник «Анахайма» Дмитрий Куликов забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также отличились форварды Мэйсон Мактавиш и Трой Терри.

В составе «Рейнджерс» точными бросками отметились нападающий Баркли Гудроу и защитник Брэйден Шнайдер. На счету российского форварда Артемия Панарина один голевой пас.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает 16-е место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 13 очков. «Рейнджерс» идёт на седьмом месте в Восточной конференции с 24 очками.

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