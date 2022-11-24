Таллин, 24 ноября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Большую часть советских памятников собираются уничтожить власти Эстонии. Об этом 24 ноября заявил руководитель созданной при Государственной канцелярии рабочей подгруппы по оценке памятников Аско Кивинук, его слова приводит портал Baltnews в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM Эстония

По словам Кивинука, на территории Эстонии в данный момент имеется 322 советских памятника. При этом он уточнил, что их уничтожение начнётся с захоронений, и в том числе — воинов Красной армии, останки которых будут просто перетащены на ближайшие кладбища.

«Я согласен с тем, что среди 322 памятников есть такие, которые, пожалуй, можно оставить стоять в зарослях. […] Я не могу назвать точное число, но думаю, что большинство будут уничтожены», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Следственный комитет России запросил у МИД РФ информацию, связанную с осквернением памятников советским героям в Латвии, чтобы дать правовую оценку.