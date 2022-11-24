Китайский космический телескоп Kuafu-1 передал первое изображение Солнца
В Китайской академии наук заявили, что космический телескоп Kuafu-1 передал первые снимки Солнца
Пекин,
24 ноября 2022, 10:16 — REGNUM Китайский космический телескоп Kuafu-1, запущенный в начале октября для исследования Солнца, передал на Землю первое изображение Солнца, сообщает 24 ноября агентство Xinhua со ссылкой на Китайскую академию наук.
Телескоп Kuafu-1 отправил на Землю снимки вспышек на солнце, которые произошли ночью 11 ноября. Снимки сделаны в рентгеновском диапазоне.
Отмечается, что телескоп может наблюдать за Солнцем 24 часа в сутки круглый год. Изображения получаются с помощью аппаратуры с жесткой модуляцией рентгеновского излучения (HXI).
Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября 2022 года Китай успешно произвёл запуск космического телескопа для исследования Солнца «Куафу-1».
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История вопроса
Лидерами в освоении космоса традиционно считались СССР и США. Сейчас к этой гонке подключились и другие страны, например, Китай. Одними из самых привлекательных направлений по-прежнему остается освоение Луны.
В конце мая 2019 года вице-президент США анонсировал новую космическую программу, основной целью которой должна стать подготовка экипажа для полета к спутнику Земли. В составе экипажа, возможно, будет женщина.
Достижения и амбиции Пекина в этой сфере скромнее. В 2013 году Китай повторил космическую экспедицию СССР 1957 года, но миссия прошла с осложнениями. Спутник при приземлении на Луну получил повреждения. Следующая попытка запланирована на 2036 год. КНР хочет осуществить свой первый пилотируемый полет на Луну.