Пекин, 24 ноября 2022, 10:16 — REGNUM Китайский космический телескоп Kuafu-1, запущенный в начале октября для исследования Солнца, передал на Землю первое изображение Солнца, сообщает 24 ноября агентство Xinhua со ссылкой на Китайскую академию наук.

Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
NASA

Телескоп Kuafu-1 отправил на Землю снимки вспышек на солнце, которые произошли ночью 11 ноября. Снимки сделаны в рентгеновском диапазоне.

Отмечается, что телескоп может наблюдать за Солнцем 24 часа в сутки круглый год. Изображения получаются с помощью аппаратуры с жесткой модуляцией рентгеновского излучения (HXI).

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября 2022 года Китай успешно произвёл запуск космического телескопа для исследования Солнца «Куафу-1».

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