В Китайской академии наук заявили, что космический телескоп Kuafu-1 передал первые снимки Солнца

Пекин, , 10:16 — REGNUM Китайский космический телескоп Kuafu-1, запущенный в начале октября для исследования Солнца, передал на Землю первое изображение Солнца, сообщает 24 ноября агентство Xinhua со ссылкой на Китайскую академию наук.

Вспышка на Солнце NASA

Телескоп Kuafu-1 отправил на Землю снимки вспышек на солнце, которые произошли ночью 11 ноября. Снимки сделаны в рентгеновском диапазоне.

Отмечается, что телескоп может наблюдать за Солнцем 24 часа в сутки круглый год. Изображения получаются с помощью аппаратуры с жесткой модуляцией рентгеновского излучения (HXI).

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября 2022 года Китай успешно произвёл запуск космического телескопа для исследования Солнца «Куафу-1».

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