Пекин, 24 ноября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Китайский космический телескоп Kuafu-1, запущенный в начале октября для исследования Солнца, передал на Землю первое изображение Солнца, сообщает 24 ноября агентство Xinhua со ссылкой на Китайскую академию наук.

NASA Вспышка на Солнце

Телескоп Kuafu-1 отправил на Землю снимки вспышек на солнце, которые произошли ночью 11 ноября. Снимки сделаны в рентгеновском диапазоне.

Отмечается, что телескоп может наблюдать за Солнцем 24 часа в сутки круглый год. Изображения получаются с помощью аппаратуры с жесткой модуляцией рентгеновского излучения (HXI).

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября 2022 года Китай успешно произвёл запуск космического телескопа для исследования Солнца «Куафу-1».

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