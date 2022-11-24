Стаханов, ЛНР, 24 ноября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Киевские каратели нанесли удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по центру Стаханова в Луганской Народной Республике, сообщили 24 ноября в администрации города.

pentagon.mil РСЗО HIMARS

«Сегодня в 07:20 (совпадает с мск) ВФУ из американских систем залпового огня HIMARS обстреляли центр Стаханова», — говорится в телеграм-канале администрации.

По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал.