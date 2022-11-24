Вице-канцлер Германии заявил, что скептично смотрит на введение потолка цен на газ

Берлин, , 10:21 — REGNUM Германия не блокирует европейское решение об установлении потолка цен на газ, хотя такая мера весьма несовершенна. Об этом вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил в опубликованном 24 ноября интервью газете Handelsblatt.

Роберт Хабек Heinrich-Böll-Stiftung

Он отметил, что в Праге страны Евросоюза договорились о гибком, динамичном и продуманном потолке на период завышенных цен.

«Однако я скептически отношусь к установлению фиксированного ценового потолка на рынке, потому что он будет либо слишком высоким, либо слишком низким», — подчеркнул Хабек.

По словам германского министра, из-за асимметричности газовый кризис сильнее поражает ФРГ или Восточную Европу, поэтому нужны дифференцированные меры. Лучшим решением для Европы Хабек назвал совместные закупки газа.

Крупные энергокомпании, пояснил он, могут использовать своё влияние на рынке не для конкуренции, а для сдерживания цен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Еврокомиссия предложила корректировать энергорынок с помощью установления потолка цен на газ в размере €275 за МВт·ч (около $3 тыс. за 1 тыс. кубометров) на виртуальном хабе TTF.

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