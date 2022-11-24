Донецк, 24 ноября 2022, 10:11 — REGNUM Батальон из числа бывших военнослужащих ВСУ, попавших в плен, сформировали в Донецкой Народной Республике. Об этом 24 ноября сообщает ТАСС.
По словам представителя силовых структур, которые приводит агентство, состав батальона полностью сформирован, бойцы уже готовы отправиться на передовую.
В состав подразделения войдут 50 человек, ранее служивших в киевских войсках.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября группа киевских военнопленных обратилась с просьбой к руководству ДНР о присоединении к одному из действующих батальонов республики.