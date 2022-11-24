Донецк, 24 ноября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Батальон из числа бывших военнослужащих ВСУ, попавших в плен, сформировали в Донецкой Народной Республике. Об этом 24 ноября сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По словам представителя силовых структур, которые приводит агентство, состав батальона полностью сформирован, бойцы уже готовы отправиться на передовую.

В состав подразделения войдут 50 человек, ранее служивших в киевских войсках.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября группа киевских военнопленных обратилась с просьбой к руководству ДНР о присоединении к одному из действующих батальонов республики.