Москва, 24 ноября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Сообщения о массовых зачистках и казнях мирных жителей в Херсоне и Харьковской области проверят российские следователи. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

«Следователи Следственного комитета России в рамках расследования уголовных дел проверят информацию о проведении Вооруженными силами [режима Киева] массовых зачисток с последующей казнью мирного населения на территориях Херсона и Харьковской области», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что ранее в соцсетях появились сообщения о том, что киевские нацисты казнили мирных граждан в населённом пункте Малая Рогань Харьковской области.

Кроме того, отмечается, что боевики ВСУ убивают оставшихся в Херсоне родителей студентов из города за то, что они эвакуировали своих детей в Крым.

При этом добавляется, что также людей задерживают за получение российской гуманитарной помощи, работу на российских предприятиях и за получение документов российского образца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Донецк и Горловку.