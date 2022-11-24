Вашингтон, 24 ноября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Большинство стран Евросоюза поддерживают введение потолка цен на нефть из России в 65-70 долларов за баррель, сообщает 24 ноября американская газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

При этом Польша предложила более низкий потолок цен — на уровне 30 долларов за баррель. Также Варшава хочет совместить введение ограничительных мер с новым пактом антироссийских санкций. Отмечается, что обсуждение велось с утра до поздней ночи, однако представители стран Евросоюза так и не смогли согласовать решение.

Ранее американское агентство Bloomberg сообщило о тупике, в который зашли страны ЕС при обсуждении потолка цен. Так, Греция и Мальта не хотят, чтобы уровень цен опускался ниже 70 долларов, а Польша и страны Прибалтики считают слишком щедрым введение потолка цен на уровне 65 долларов за баррель.