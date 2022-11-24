Депутаты Госдумы от ЛДПР намерены добиваться объявления 31 декабря нерабочим днем

Москва, , 10:05 — REGNUM Объявления 31 декабря нерабочим днем намерены добиваться депутаты Госдумы от ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября, об этом заявил замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов.

Новогодняя елка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы добьемся, чтобы в Трудовом кодексе 31 декабря числился как нерабочий праздничный день. В этом году 31 декабря выпадает на субботу, следующем — на воскресенье, то есть для этого года и следующего этот вопрос неактуален», — отметил Нилов.

В то же время он напомнил о «календарной вакханалии», когда губернаторы своими распоряжениями устанавливали выходной 31 декабря. Чтобы такого не повторялось, необходимы поправки в Трудовой кодекс.

«Мы предложили наш проект закона, как только получим отзыв правительства, мы обязательно вынесем на рассмотрение», — заверил Нилов.

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