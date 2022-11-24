Донецк, 24 ноября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, сообщили 24 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:06 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 08:35 из Дзержинска ВСУ обстреляли Горловку (Никитовский район), выпустив пять снарядов калибра 152 мм.

В 09:04 из Орловки ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм. В 09:08 киевские каратели обстреляли Макеевку (Кировский, Червоногвардейский районы), выпустив шесть снарядов калибра 155 мм.

В 09:24 ВСУ обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.