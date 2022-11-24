Министры обороны Индонезии и Австралии встретились в кулуарах встречи АСЕАН

Джакарта, , 10:02 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто подтвердил, что страна всегда рассматривала Австралию как близкого друга и крупного партнера в регионе, особенно в области обороны, сообщает Kompas.

Прабово Субианто (сс) Prabowo Subianto

Прабово Субианто встретился с министром обороны Австралии Ричардом Дональдом Марлесом в кулуарах встречи министров обороны АСЕАН.

«Тесная дружба и партнерство возникли не только из-за географической близости, но и из-за общих интересов двух стран», — заявил Прабово Субианто.

На этой встрече министр обороны Индонезии также поблагодарил Австралию за то, что кадетам вооруженных сил Индонезии предоставили возможность учиться в Академии сил обороны Австралии. В настоящее время есть два курсанта военной академии, которые проходят обучение в течение 18 месяцев и начали свое обучение 2 февраля 2022 года.

В настоящее время страны готовят документ о сотрудничестве и заявление о намерениях, которые обеспечат всеобъемлющую правовую и административную основу для двустороннего оборонного партнерства.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Российской Федерации при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Александр Иванов рассказал о роли Индонезии в глобальных и региональных организациях.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол России при АСЕАН назвал Индонезию «влиятельной страной»