Итальянский политик считает резолюцию Европарламента по России вредной
Экс премьер-министр Италии Конте считает резолюцию Европарламента по России контрпродуктивной
Рим,
24 ноября 2022, 10:02 — REGNUM Принятая Европарламентом резолюция, в которой Россия признается «страной-спонсором терроризма», вредит дипломатии. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии и лидер «Движения «5 звезд» Джузеппе Конте, пишет 24 ноября газета Corriere della Sera .
Джузеппе Конте
Presidenza del Consiglio dei Ministri
По его словам, усилия Европарламента направлены на построение настоящей дипломатии с ведущей ролью Евросоюза.
«Разговоры о России как о государстве-террористе отдаляет эту перспективу и не способствует построению диалога», — пояснил Конте.
ИА REGNUM ранее сообщало, Европейский парламент принял резолюцию, в соответствии с которой Россия признаётся «государством ― спонсором терроризма».
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История вопроса
Антироссийская пропаганда — информационная политика ряда западных стран и их союзников в России, направленная на очернение действий российского государства и граждан. Она проводится для достижения экономических или политических целей, имеющих лишь опосредованное отношение к России. Ситуация обострилась после возвращения Крыма в состав России в 2014 году и особенно - после начала специальной военной операции России в 2022 году.
Так, одним из ярких проявлений антироссийской пропаганды стали обвинения во вмешательстве Москвы в президентские выборы в США в 2016 году. Несмотря на отсутствие какой-либо доказательной базы американские, а вслед за ними европейские СМИ уже три года пишут о руке Москвы, которая стоит за избранием Дональда Трампа президентом. По всей видимости, эти обвинения стали частью борьбы внутри американской элиты. Непосредственными выгодоприобретателями от развязанной политики русофобии также являются главы военно-промышленного комплекса США, энергетические компании, пытающиеся вытеснить российских конкурентов с мирового рынка оружия и энергоресурсов.