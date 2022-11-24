Экс премьер-министр Италии Конте считает резолюцию Европарламента по России контрпродуктивной

Рим, , 10:02 — REGNUM Принятая Европарламентом резолюция, в которой Россия признается «страной-спонсором терроризма», вредит дипломатии. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии и лидер «Движения «5 звезд» Джузеппе Конте, пишет 24 ноября газета Corriere della Sera .

Джузеппе Конте Presidenza del Consiglio dei Ministri

По его словам, усилия Европарламента направлены на построение настоящей дипломатии с ведущей ролью Евросоюза.

«Разговоры о России как о государстве-террористе отдаляет эту перспективу и не способствует построению диалога», — пояснил Конте.

ИА REGNUM ранее сообщало, Европейский парламент принял резолюцию, в соответствии с которой Россия признаётся «государством ― спонсором терроризма».

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