Лукашенко указал ОДКБ на необходимость более оперативного согласования переброски войск

Минск, , 10:01 — REGNUM Членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо более оперативно согласовывать переброску войск. Об этом в ходе заседания совета коллективной безопасности ОДКБ, которое состоялось в Ереване 23 ноября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.

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Он подчеркнул, что оперативность в переброске войск является «залогом успеха любой военной либо миротворческой операции». Говоря о приоритетах во время председательства Белоруссии в организации в 2023 году, белорусский лидер отметил, что этот вопрос будет числе самых важных.

Лукашенко добавил, что Белоруссия намерена сконцентрировать усилия «на совершенствовании нормативно-правовой базы организации и национальных правовых актов». По его словам, это должно обеспечить оперативное принятие решений на применение сил и средств коллективной безопасности.

«Отдельное внимание планируется уделить упрощенной процедуре транзита контингентов с вооружением, военной техникой через территории государств-членов», ― указал президент Белоруссии.

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«Мы уже на опыте убедились: были у нас события, и мы сутками согласовывали, как перебросить наши силы туда и обратно. Это ненормально: когда идёт обострение, чуть ли не военный конфликт, а мы сутками это всё согласовываем», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в режиме видеоконференции участники заседания военного комитета ОДКБ обсудили вызовы и угрозы военной безопасности в регионах Организации Договора о коллективной безопасности, а также меры по противодействию им.