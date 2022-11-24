В Иркутской области пожарный вернул к жизни утонувшего подростка

Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 10:09 — REGNUM В территориальном отделении ГУ МЧС РФ по Иркутской области 24 ноября сообщили подробности ЧП с утонувшим ребёнком в бассейне города Усолье-Сибирское. Если бы не пожарный Леонид Черниговский, всё могло закончиться трагически.

Пожарный из Усолья-Сибирского Леонид Черниговский вернул к жизни утонувшего подростка МЧС

Накануне вечером, 21 ноября, в бассейне «Нептун» 16-летний Никита с другом ныряли после сауны, и в какой-то момент, на пятиметровой глубине подросток потерял сознание. Со дна бассейна его подняли очевидцы, а профессиональный спасатель вернул к жизни спустя четыре минуты после утопления.

«Навык сердечно-легочной реанимации всеми пожарными доводится до автоматизма во время обучения, на практических занятиях. Чтобы при любых обстоятельствах, оценив состояние человека, незамедлительно начинать действовать. Запрокидываешь голову — два выдоха, тридцать нажатий, два выдоха, тридцать нажатий… И так до тех пор, пока человек не начнёт подавать признаки жизни, или пока тебя не сменят врачи «скорой». В случае с Никитой, думаю, победила его воля к жизни — он пришёл в сознание, начал откашливаться», — рассказал Леонид Черниговский. Прибывшие медики госпитализировали парня, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

«Хочу выразить благодарность вашему пожарному. Он вернул моего сына к жизни, спас нашу семью от большого горя», — говорит мама Никиты.

Руководством Главного управления МЧС России по Иркутской области принято решение о представлении командира отделения пожарно-спасательной части № 57 Леонида Черниговского к ведомственной награде.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях 23-летний житель села Хомутово спас пожилую жительницу Шелехова из горящего дома. Вечером 15 ноября, рискуя собственной жизнью, Илья Калошин разбил окно и проник в охваченный пламенем дом. Пенсионерку он буквально вынес на руках и успел выскочить сам — в квартире находился газовый баллон, который в любу момент мог взорваться.

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