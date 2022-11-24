Усолье-Сибирское, Иркутская область, 24 ноября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В территориальном отделении ГУ МЧС РФ по Иркутской области 24 ноября сообщили подробности ЧП с утонувшим ребёнком в бассейне города Усолье-Сибирское. Если бы не пожарный Леонид Черниговский, всё могло закончиться трагически.

МЧС Пожарный из Усолья-Сибирского Леонид Черниговский вернул к жизни утонувшего подростка

Накануне вечером, 21 ноября, в бассейне «Нептун» 16-летний Никита с другом ныряли после сауны, и в какой-то момент, на пятиметровой глубине подросток потерял сознание. Со дна бассейна его подняли очевидцы, а профессиональный спасатель вернул к жизни спустя четыре минуты после утопления.

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«Хочу выразить благодарность вашему пожарному. Он вернул моего сына к жизни, спас нашу семью от большого горя», — говорит мама Никиты.

Руководством Главного управления МЧС России по Иркутской области принято решение о представлении командира отделения пожарно-спасательной части № 57 Леонида Черниговского к ведомственной награде.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях 23-летний житель села Хомутово спас пожилую жительницу Шелехова из горящего дома. Вечером 15 ноября, рискуя собственной жизнью, Илья Калошин разбил окно и проник в охваченный пламенем дом. Пенсионерку он буквально вынес на руках и успел выскочить сам — в квартире находился газовый баллон, который в любу момент мог взорваться.

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