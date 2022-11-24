Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в IV квартале 2023 года

Минск, , 10:01 — REGNUM Очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в четвертом квартале 2023 года в Минске. Об этом говорится на официальном сайте организации.

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что председательство в организации перейдет к Белоруссии.

«Очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности состоится в четвертом квартале 2023 года в городе Минске», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 23 ноября в Ереване состоялось совместное заседание министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности стран, входящих в ОДКБ, а также сессия Совета коллективной безопасности.