Командир отряда «Крым»: зарплаты иностранных наёмников ВСУ упали до €1000 в день

Москва, , 09:59 — REGNUM На сегодняшний день средняя зарплата воюющих за киевский террористический режим иностранных наёмников снизилась на €200-500 в сутки в сравнении с периодом начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР и теперь составляет порядка €1000 в день. Об этом 24 ноября рассказал командир одного из подразделений российского добровольческого штурмового отряда «Крым» с позывным «Бонд».

Наёмники Цитата из кф Псы войны. Реж. Джон Ирвин. 1980. США - Великобритания

«В самом начале всего этого (спецоперации — прим ред.), чтобы привлечь побольше народу, были (в качестве зарплат иностранных наемников — прим. ред.) суммы такие: 1200–1500 евро в день. Сейчас где-то в районе 1000 евро такая у них зарплата дневная», — приводит его слова РИА Новости.

Также командир отряда «Крым» отметил, что получил такие данные от взятых в плен и из радиоперехватов вражеских переговоров.

При этом российский военный привёл в пример ситуацию на запорожском направлении, на котором за преступный режим Киева воюют немало наёмников из Польши.

«Есть подтверждения от наших товарищей, что это представители Польши, есть радиоперехваты — там речь польская и форма, флаги. И пленные говорят об этом, и ребята, которые ходили в тыл к врагу», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что России не требуется переброска своих военных из Сирии в зону спецоперации на территории б. УССР.