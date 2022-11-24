Венгрия договорилась с Израилем о получении радаров для системы ПВО

Будапешт, , 10:04 — REGNUM Венгрия намерена задействовать израильские радарные установки в своей системе противовоздушной обороны. Поставки начнутся в следующем году, заявил венгерский министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки в интервью национальному телевидению.

Пусковая установка системы ПВО «Железный купол» NatanFlayer

По его словам, радары — важный компонент израильской системы ПВО и ПРО «Железный купол», которая зарекомендовала себя в условиях ракетных обстрелов со стороны радикальных палестинских группировок. Помимо радаров Венгрия намерена закупить зенитно-ракетные комплексы норвежско-американского производства NASAMS.

«Цель заключается в том, чтобы охватить всю территорию Венгрии системой противовоздушной обороны», — пояснил Салай-Бобровницки.

Министр на минувшей неделе совершил визит в Израиль. С израильской стороной он обсудил, в частности, поставки радаров. Выстраивать современную систему ПВО в Венгрии будут в рамках общей модернизации армии, которая идёт уже пять лет.

Правильность такого решения, добавил министр, подтвердили события на территории б. УССР.

Израильские многоцелевые радарные системы ELM-2084 призваны заменить в Венгрии РЛС советского производства, которые эксплуатируются до сих пор. Контракт с Израилем был подписан в 2020 году.

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