Североатлантический альянс провел учения сил противоракетной обороны в Румынии

Бухарест, , 09:55 — REGNUM Подразделения НАТО осуществили в Румынии учения сил противоракетной обороны, участие в которых приняли истребители США, Германии, Франции, Испании и Турции. Об этом 24 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно официальной информации, целью маневров была «подготовка к возможной ракетной атаке извне». Акция состоялась через неделю после падения ракеты на территории Польши.

«Подобные учения доказывают, что силы НАТО имеют возможность действовать сообща и остаются готовыми ответить на любую угрозу со стороны любого направления», — заявила пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

Напомним, в мае нынешнего года Франция разместила в Румынии зенитную систему SAMP/T. Система может защищать аэропорты и порты от атак крылатых и баллистических ракет, самолетов и беспилотников. Кроме того, на румынских аэродромах базируются силы ВВС Испании и Италии.