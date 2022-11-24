Депутаты из Грузии и Испании обсудили ситуацию в Черноморском регионе

Мадрид, , 09:59 — REGNUM Делегация депутатов парламента Грузии во главе со спикером Шалвой Папуашвили 23 ноября прибыла в Испанию, где её приняли члены конгресса депутатов (нижней палаты парламента) королевства. Об этом сообщает пресс-служба грузинского законодательного органа.

Флаг Испании Efraimstochter

«Разговор на встрече коснулся отношений Грузии и Испании. Подчеркнута важность активизации связей между комитетами [парламентов]», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече также обсудили ситуацию в Черноморском регионе. Папуашвили рассказал, как в Грузии выполняют требования для получения статуса кандидата в ЕС, а также поблагодарил испанскую сторону за принятие резолюции, осуждающей признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

Стоит отметить, что делегация грузинских депутатов также планирует посетить Португалию.

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