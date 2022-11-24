Депутаты из Грузии и Испании обсудили отношения между странами
Депутаты из Грузии и Испании обсудили ситуацию в Черноморском регионе
Мадрид,
24 ноября 2022, 09:59 — REGNUM Делегация депутатов парламента Грузии во главе со спикером Шалвой Папуашвили 23 ноября прибыла в Испанию, где её приняли члены конгресса депутатов (нижней палаты парламента) королевства. Об этом сообщает пресс-служба грузинского законодательного органа.
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«Разговор на встрече коснулся отношений Грузии и Испании. Подчеркнута важность активизации связей между комитетами [парламентов]», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на встрече также обсудили ситуацию в Черноморском регионе. Папуашвили рассказал, как в Грузии выполняют требования для получения статуса кандидата в ЕС, а также поблагодарил испанскую сторону за принятие резолюции, осуждающей признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.
Стоит отметить, что делегация грузинских депутатов также планирует посетить Португалию.
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История вопроса
Внешняя политика Грузии с момента обретения ею независимости в 1991 году ставит своей целью максимальную интеграцию в основные политические и экономические структуры, возглавляемые ведущими западными странами. Грузия пытается установить особо близкие отношения с США и стать их стратегическим союзником на Кавказе. Вступление в ЕС, по мнению грузинских властей, приведёт к существенной экономической помощи Грузии со стороны этой организации. У официального Тбилиси также установились чрезвычайно тесные экономические связи с Турцией и Азербайджаном. Кроме того, грузинские власти боятся испортить отношения с Ираном и поэтому проводят на иранском направлении весьма взвешенную и острожную политику, не втягиваясь в антииранскую компанию Запада.
Грузия крайне негативно настроена по отношению к России, которую считает главным виновником нарушения её территориальной целостности, и её действия на российском направлении часто носят демонстративно враждебный характер. В 2008 году после войны в Южной Осетии Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией, и они не восстановлены до сих пор. Тбилиси пытается использовать США и другие страны НАТО, а также ЕС и ООН для оказания всестороннего давления на Россию, что, по мнению грузинских политиков, может способствовать возвращению Абхазии и Южной Осетии в состав грузинского государства.