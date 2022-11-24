Москва, 24 ноября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Около 100 млрд. рублей будет стоить организация круглогодичного водного сообщения между Азовским и Каспийским морями по так называемой южной подкове (похожий на подкову маршрут Астрахань — Ростов через Волго-Донской судоходный канал). Об этом 24 ноября рассказал руководитель Росморречфлота Захарий Джиоев.

NASA Каспийское море

«Даже чуть меньше. Для такого масштабного проекта это не сильно много», — сказал он в интервью РБК.

Также Джиоев уточнил, что, если инженеры смогут отработать позволяющее работать гидроузлам зимой типовое решение, это приведёт к удешевлению всего проекта.

При этом глава Росморречфлота отметил, что на сегодняшний день через каскад гидроузлов, находящихся на отрезке между Волгоградом, Азовским и Черным морями, невозможно перевозить зимой грузы, что будет решено при реализации такого проекта.

«Мы проделали достаточно большую работу с грузовладельцами, у кого грузы тяготеют к «южной подкове», и видим, что он окупается в достаточно приемлемые сроки даже для такого масштабного инфраструктурного проекта. Эффективность есть даже при самой пессимистичной оценке грузовой базы», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября стало известно, что за сезон навигации в 2022 году в Санкт-Петербурге по внутренним водным маршрутам — рекам и каналам Северной столицы — на пассажирских судах было перевезено более 3,5 млн человек.