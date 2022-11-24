Киев, 24 ноября 2022, 09:45 — REGNUM Киевский режим сообщил о возобновлении электроснабжения всех объектов критической инфраструктуры на территории бывш. УССР.

Электроэнергия
Электроэнергия
ИА REGNUM

По информации киевского минэнерго, на всей территории б. УССР восстановлено электроснабжение объектов критической инфраструктуры.

Ранее мэр Киеве Виталий Кличко рассказал о работе, которую проводят специалисты «Киевводоканала» по возобновлению подачи воды. Снабжение водой восстановлено на левом берегу города, на правом берегу ожидается завершение ремонта в первой половине дня.