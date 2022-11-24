Киев, 24 ноября 2022, 09:45 — REGNUM Киевский режим сообщил о возобновлении электроснабжения всех объектов критической инфраструктуры на территории бывш. УССР.
По информации киевского минэнерго, на всей территории б. УССР восстановлено электроснабжение объектов критической инфраструктуры.
Ранее мэр Киеве Виталий Кличко рассказал о работе, которую проводят специалисты «Киевводоканала» по возобновлению подачи воды. Снабжение водой восстановлено на левом берегу города, на правом берегу ожидается завершение ремонта в первой половине дня.