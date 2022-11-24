Киев, 24 ноября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Киевский режим сообщил о возобновлении электроснабжения всех объектов критической инфраструктуры на территории бывш. УССР.

ИА REGNUM Электроэнергия

По информации киевского минэнерго, на всей территории б. УССР восстановлено электроснабжение объектов критической инфраструктуры.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал о работе, которую проводят специалисты «Киевводоканала» по возобновлению подачи воды. Снабжение водой восстановлено на левом берегу города, на правом берегу ожидается завершение ремонта в первой половине дня.