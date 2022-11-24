Москва, 24 ноября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за нарушение правил выгула опасных пород собак намерены внести в Госдуму депутаты фракции ЛДПР до конца 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября сообщили во фракции.

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Выгул опасных пород собак без поводка и намордника предлагается карать штрафом в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Соблюдение правил выгула будет контролировать МВД.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах как за нарушения требований к содержанию домашних питомцев, так и за выброшенных на улицу кошек и собак. Предполагается, что штрафы за несоблюдение общих требований к содержанию животных, в том числе за нарушения правил выгула составят на граждан от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей.

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