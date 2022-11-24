Куала-Лумпур, 24 ноября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Малайзийский политик Анвар Ибрагим был назначен новым премьер-министром страны, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

«Рассмотрев мнения малайских султанов, Его Величество король Абдалла дал свое согласие назначить Анвара Ибрагима 10-м премьер-министром Малайзии», — говорится в заявлении дворца.

Анвар Ибрагим наконец-то стал новым премьер-министром Малайзии после долгого периода, поскольку на прошедших 19 ноября выборах не было абсолютного победителя.

По результатам выборов ни одной из коалиции не удалось получить большинства. Согласно конституции Малайзии, для формирования кабинета партии необходимо 112 голосов из общего числа 222 мест в парламенте. Обладатель большинства имеет право сообщить королю имя кандидата в премьер-министры.

На выборах коалиция Анвара Ибрагима набрала наибольшее количество голосов, получив 82 места. Но этого недостаточно, чтобы получить большинство. Между тем коалиция сторонников Мухиддина Ясина получила только 73 места.

Как сообщало ИА REGNUM, король Малайзии Султан Абдалла позвонил всем 30 членам правящей коалиции «Барисан Насионал» в парламенте по поводу выбора нового премьер-министра страны.