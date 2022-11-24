На границе Молдавии и территории б. УССР приостановили работу восемь КПП

Кишинёв, , 09:51 — REGNUM По состоянию на утро 24 ноября между на границе Молдавии и территорией б. УССР не работают восемь пропускных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба пограничной полиции.

Граница на замке

Отмечается, что не работают КПП «Окница — Сокиряны», «Джурджулешть — Рени», «Чадыр-Лунга — Новые Трояны», «Вулканешть — Виноградовка», «Гриманкауцы – Вашковцы», «Мирное – Табаки» и «Бричаны – Росошаны».

По данным пресс-службы, причина приостановки работы пропускных пунктов — перебои с электроснабжением на территории б. УССР. За последние сутки оттуда в Молдавию въехал 5781 человек.

«Мы просим путешественников разобраться в ситуации и своевременно выбирать другие пункты пересечения границы поблизости», — говорится в сообщении.

Напомним, 23 ноября ВС России нанесли по инфраструктуре киевского режима новую серию воздушных ударов, что привело к блэкату в ряде районов. Перебои с подачей электроэнергии несколько часов были и в Молдавии.

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