Мелитополь, 24 ноября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. У киевского режима не было никаких объективных причин для того, чтобы останавливать Хмельницкую и Ровенскую АЭС на территории б. УССР. Это было сделано искусственно. Такое мнение в эфире телеканала «Звезда» высказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

По его словам, глава киевского террористического режима Владимир Зеленский просто воспользовался ситуацией, чтобы созвать срочное заседание Совбеза ООН.

«Хмельницкая и Ровенская АЭС, и это я точно могу заявить ответственно, были остановлены абсолютно искусственно. Те прилёты, которые были, они не требовали отключения атомных электростанций от линий электропередачи», ― пояснил Рогов.

Рогов добавил, что они были «отключены для Совбеза, это игра».

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября киевские власти сообщили об ударах по энергообъектам и взрывах в ряде регионов. Также прошла информация о полном отключении от энергосистемы Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС из-за резкого падения уровня потребления и о переводе в аварийный режим Ровенской АЭС.

Позднее в киевском «Энергоатоме» заявили, что радиационный фон на АЭС, расположенных на территории б. УССР, 23 ноября не изменился, все показатели в норме.

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