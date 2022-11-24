Москва, 24 ноября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Цены на «праздничные» продукты длительного хранения в России начнут расти с 1 декабря. Такое мнение 24 ноября высказал кандидат экономических наук Михаил Беляев в интервью радио Sputnik.

Покупка продуктов

Как отметил экономист, жители России стараться отмечать Новый год с размахом, а потому цены на обычно присутствующие на праздничном столе продукты обязательно начнут расти с 1 декабря.

«Постепенный рост цен на такие продовольственные товары, в первую очередь длительного хранения, начнется уже с 1 декабря», — сказал он.

Кроме того, Беляев предположил, что больше всего — на 10-15% — подорожают рыбные деликатесы, включая икру, также алкогольные напитки и копчености вырастут в цене на 10%, а овощи и фрукты — примерно на 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября стало известно, что в Амурской области в октябре подорожали авиабилеты в Москву, выросли цены на бананы и стоимость услуг телефонной связи. Годовая инфляция в регионе приблизилась к среднероссийскому уровню и составила 12,62%.