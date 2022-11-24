Энергодар, Запорожская область, 24 ноября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. После обстрела со стороны ВСУ инспекторы МАГАТЭ провели дозиметрические замеры на территории Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил представитель «Росэнергоатома» Дмитрий Шевченко.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Представители МАГАТЭ после обстрела осмотрели повреждения территории ЗАЭС и провели замеры. Их приборы не показали отклонений фона от нормы», — приводит 24 ноября слова Шевченко РИА Новости.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала вопиющим обстрел Запорожской АЭС, призвав прекратить боевые действия возле станции.

Как сообщало ИА REGNUM, потеря Россией контроля над Запорожской АЭС будет означать угрозу для безопасности Мелитополя и левобережной части Херсонской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.