Телефонные мошенники украли у жителей Великобритании $57 млн

Лондон, , 09:39 — REGNUM Полиция Лондона арестовала 100 подозреваемых в телефоном мошенничестве, сообщает 24 ноября газета The Guardian со ссылкой на данные Скотленд-Ярда.

Мошенничество по телефону Epp.genproc.gov.ru

По последним данным, мошенники обзвонили более 200 тыс. жителей Соединенного Королевства и похитили около £50 млн (~$57 млн).

Сообщается, что подразделение по борьбе с киберпреступностью также заблокировало сайт iSpoof, с помощью которого преступники подменивали идентификатор вызываемого абонента и представлялись сотрудниками ряда учреждений, включая банки и полицию.

Известно, что расследование по делу о телефонном мошенничестве началось летом 2021 года при поддержке США.

Напомним, за последние пять лет число преступлений с мошенничеством, в Великобритании выросло на 10%.

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