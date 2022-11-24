Бухарест, 24 ноября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Пограничная полиция Румынии задержала на КПП «Нэдлак» на румынско-венгерской границе 26 мигрантов, пытавшихся незаконно проникнуть в сопредельное государство. Об этом 24 ноября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

Согласно официальной информации, нелегалы прятались в цистернах грузовика, перевозившего из Турции в Германию соляную кислоту. Соответствующие емкости имели двойное дно.

Все задержанные лица являются гражданами Сирии. При этом водитель транспортного средства не смог объяснить, каким образом мигранты оказались в его автопоезде.

Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило об усилении борьбы с незаконным пересечением государственной границы.