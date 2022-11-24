Москва, 24 ноября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Рекордное количество макулатуры — 63 304 тонны — собрали и сдали на переработку участники третьего сезона всероссийской акции #БумБатл нацпроекта «Экология», который прошел с 15 сентября по 15 ноября 2022 года. Это позволило спасти от вырубки около 12 000 га леса, что равно площади примерно 12 000 футбольных полей.

АНО «Национальные приоритеты»

«БумБатл-2022 показал беспрецедентные результаты. Рекордное количество участников — более 2,1 млн человек, рекордное количество тонн собранной макулатуры, и как следствие — рекордный вклад в сохранение экологии нашей страны. Участники акции за 2 месяца спасли от вырубки более 1,2 млн деревьев, сэкономили более 1,2 млн тонн воды, сберегли более 63,3 млн кВт электроэнергии, предотвратили выброс в атмосферу почти 104 тыс. тонн углекислого газа. Впервые в БумБатле приняли участие все регионы, акция дотянулась даже до таких труднодоступных локаций как самый северный город России — Певек в Чукотском автономном округе», — сообщила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

В БумБатлев этом году активное участие принимали как организации, так и индивидуальные участники. От детских садов, школ, колледжей, техникумов и вузов, госучреждений и бизнеса поступило более 1700 заявок.

Самым результативным регионом по количеству сданной макулатуры стала Московская область — там отправили на переработку более 101 тонны бумажного и картонного вторсырья. На втором месте — Брянская область с результатом 97,2 тонны макулатуры. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где собрали 88,4 тонны вторсырья. Также в топ-10 регионов вошли: Белгородская область (87 тонн), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (65,7 тонны), Республика Татарстан (63,4 тонны), Нижегородская область (55,5 тонн), Свердловская область (53,8 тонны), Тамбовская область (43,7 тонны), Тюменская область (41,9 тонна).

Экопросветительские мероприятия в рамках БумБатла прошли в 65 регионах. За 2 месяца было организовано более 100 событий, включая эколекцию звезды сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентины Рубцовой на международном экологическом фестивале «ЭКОфест» в Университете науки и технологий МИСиС, экоуроки на базе экостанций Минпросвещения РФ и «Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей», эколекции и экоквизы от активистов «Молодежки ОНФ». Также активисты «Молодежки» и «Российского движения школьников» посетили с экскурсией 8 предприятий «Лиги переработчиков макулатуры».

В акцию активно включился корпоративный сектор: макулатуру сдавали в 254 отделениях «Почты России» в 35 регионах страны, в отделениях Сбера, в городах присутствия предприятий СУЭКа, ЕвроХима, Металлоинвеста, госкорпорации «Росатом», а также впервые в истории БумБатла — на самой северной в мире атомной теплоэлектростанции — ПАТЭС «Академик Ломоносов». Вторсырье сдавали и сотрудники ПСБ.

Впервые в БумБатле в этом году принял участие крупный ритейл, представитель которого стал лидером акции по количеству сданного вторсырья — X5 Group с 15 сентября по 15 ноября сдала на переработку 59 947 тонн макулатуры. Второе место занял Сбербанк — его сотрудники и клиенты собрали более 375 тонн бумаги и картона. На третьем месте — «Почта России» с результатом 154,8 тонны макулатуры.

Активно прошел и творческий конкурс: по условиям акции, пользователи должны были выкладывать в соцсети креативные посты с хэштегами #бумбатл и #нацпроектэкология, чтобы побороться за общение со звездными амбассадорами акции — художественными гимнастками Диной и Ариной Авериными и певцом Хабибом. Для участия в соревновании пользователи опубликовали более 1 600 постов. Имена победителей творческого конкурса будут опубликованы на официальном сайте бумбатл. рф, их онлайн-встреча со звездами состоится в начале декабря — в рамках форума гражданского участия #МыВместе.

Акция #Бумбатл проходит по инициативе АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ. #БумБатл реализуется в поддержку национального проекта «Экология». Партнерами проекта выступают Ассоциация «Чистая страна», ППК «Российский экологический оператор», «Молодежка ОНФ», «Лига переработчиков макулатуры», сервис Ubirator, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».