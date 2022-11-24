Национальный проект «Наука и университаты» помогает в подготовке алтайских магистрантов и аспирантов

Барнаул, , 20:32 — REGNUM В Алтайском государственном университете (АлтГУ), благодаря нацпроекту «Наука и университеты», стартовало обучение по программе «Школа «Научная карьера»: исследовательский трек» для магистрантов и аспирантов. В программе очно и онлайн участвует 50 слушателей из всех институтов Алтайского госуниверситета — и магистрантов, и аспирантов.

Наука Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Программа разработана доктором философских наук, заведующей кафедрой философии и политологии АлтГУ Инной Черданцевой при участии научно-инновационного управления и сектора аспирантуры и докторантуры в рамках «Программы Приоритет 2030».

«На сегодняшний день актуальной составляющей образовательного процесса является его непрерывность. Данная программа как раз подготавливает магистрантов к поступлению в аспирантуру. То есть их обучение не завершается получением диплома магистра, а плавно переходит в научное русло — аспирантуру и написание кандидатской диссертации. Для аспирантов эта программа интересна тем, что актуализирует и систематизирует ранее полученные знания», — пояснила заведующая сектором аспирантуры и докторантуры АлтГУ Мария Сергачева.

В структуру программы вошли два модуля, посвященных вопросам специфики научного познания, предмету методологии науки и методам научного исследования. Программа ДПО ориентирована на начинающих исследователей и поможет им проектировать, представлять и защищать результаты своей научно-исследовательской деятельности.

Содержание программы рассчитано на 72 академических часа, итоговая аттестация запланирована в форме зачетной работы. По итогам реализации программы ДПО магистранты и аспиранты расширят свои представления в области научного познания, проанализируют научную (научно-исследовательскую), научно-техническую, инновационную деятельность организации в соответствии с тенденциями развития мировой науки, а также рынок интеллектуальных продуктов научной сферы, сформируют навыки выявления и разработки методологических проблем научного знания.

Занятия будут проходить в очном формате с применением дистанционных образовательных технологий. Сроки реализации программы — с 22 ноября по 13 декабря. По окончании обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации.

В Алтайском госуниверситете уже несколько лет реализуется практика внутриуниверситетских грантов, но она имеет отношение исключительно к научной тематике и сводится к поддержке 10–15 заявленных проектов в год.

«За счет средств «Приоритета-2030» внутренний конкурс был существенно расширен и предусматривал поддержку не только научных, но также образовательных, молодежных и иных проектов с дифференцированной суммой, включая приобретение дорогостоящего оборудования.

Многие коллеги, прямо скажем, сначала выражали сомнение в том, что ректорат сдержит обещание и поддержит инициативы. Но когда по итогам отбора проектов первой волны была осуществлена поддержка в размере 80% от заявленной стоимости проекта, количество представленных заявок резко возросло. В результате было проведено три волны конкурса и отобрано почти 70 проектов», — пояснил ректор АлтГУ Сергей Бочаров.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Наука и университеты» призван способствовать достижению значимых результатов по приоритетам Стратегии научно-технологического развития России и повышение привлекательности отечественной науки и образования. Добиться этого планируется за счет создания мировых и региональных тематических центров, а также за счет формирования системы трансфера технологий, созданных в передовых научных институтах и вузах. А вузы могут проводить исследования за счёт государственных грантов по программе «Приоритет-2030».