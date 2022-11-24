Екатеринбург, , 09:25 — REGNUM В Свердловской области предстанут перед судом двое жителей, обвиняемых в убийстве и расчленении с помощью электролобзика. Об этом 24 ноября сообщает прокуратура региона.

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным ведомства, преступление произошло 6 декабря 2021 года в одной из квартир города Камышлов. Обвиняемые и двое их знакомых распивали алкоголь и решили из-за личной неприязни убить хозяина квартиры. Ещё одному гостю они угрожали убийством и ударили его ножом, чтобы тот не пытался оказывать помощи жертве.

Владельцу жилья нанесли не менее четырёх ударов ножом, а после, когда он упал, ещё 27 ударов по голове, туловищу и конечностям. Позже его тело расчленили с помощью электролобзика.