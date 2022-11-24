В ДТП в Липецкой области погибли четыре человека
Автомобиль из ЛНР врезался в столб в Липецкой области, четыре человека погибли
Липецк,
24 ноября 2022, 09:23 — REGNUM Сегодня, 24 ноября, в 03:30 по мск на 436 км трассы М4 «Дон» в Липецкой области произошло ДТП, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Место аварии
ДТП Кострома
По данным ведомства, автомобиль марки SKODA врезался в световую опору. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — мальчики 10 и 12 лет. Пятилетняя девочка доставлена в Хлевенскую районную больницу.
Установлено, что автомобиль был зарегистрирован в Луганской народной республике (ЛНР). Обстоятельства и причины ДТП уточняются.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, главная причина ДТП — низкий уровень культуры участников дорожного движения, уверены 48% жителей РФ.
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История вопроса
ДТП — это событие с участием транспортного средства, повлекшее смерть человека или ущерб его здоровью, а также причинения материального ущерба имуществу. Участники ДТП могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.
В первом случае к водителям-участникам ДТП применяются следующие административные меры: штраф, лишение водительских прав, административный арест, исправительные работы. В случае причинения пострадавшим тяжкого вреда здоровью или смерти, в зависимости от обстоятельств ДТП, виновному может грозить лишение свободы.