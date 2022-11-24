В Казахстане могут пересмотреть итоги приватизации ряда энергообъектов
Премьер Казахстана поднял вопрос о пересмотре итогов приватизации ряда энергетических объектов
Астана,
24 ноября 2022, 09:26 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов 24 ноября на заседании по демонополизации экономики поставил под сомнение обоснованность приватизации ряда энергетических объектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Казахстан
Иван Шилов (c) ИА REGNUM
Отмечается, что был рассмотрен вопрос возврата в собственность государства финансовой организации, которую приватизировали по заниженной стоимости. Кроме того, участники заседания рассмотрели меры реагирования на случаи монополизации в различных сферах.
«Премьер-министр также поручил генеральной прокуратуре проверить обоснованность приватизации ряда энергетических объектов страны», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что летом в Казахстане одна из компаний добилась монополии при распределении сахара. Это привело к созданию искусственного дефицита продукта и его подорожанию примерно вдвое.
История вопроса
Экономика Казахстана является второй экономикой постсоветского пространства и крупнейшей в Центральной Азии.
Главными отраслями экономики являются добыча нефти, газа и других ископаемых ресурсов. Значительная часть населения занята в сельском хозяйстве. В последнее время казахское руководство предпринимает усилия для повышения степени диверсификации производства, чтобы уйти от сырьевой зависимости.
Основными отраслями промышленного производства являются металлургия и химическая промышленность. Машиностроение после советского периода сильно деградировало. Некоторую долю промышленного производства составляют лёгкая промышленность и производство стройматериалов.
Энергетика Казахстана испытывает недостаток мощностей, что вынуждает импортировать электроэнергию из России и Киргизии. Уровень развития химической промышленности пока не позволяет перейти от экспорта сырой нефти к экспорту готовой продукции.
Главным внешнеторговым партнёром Казахстана в последние годы становится Китай, который инвестирует в казахскую экономику значительные средства, и тем самым постепенно увеличивает своё политическое влияние в стране.