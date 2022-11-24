Премьер Казахстана поднял вопрос о пересмотре итогов приватизации ряда энергетических объектов

Астана, , 09:26 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов 24 ноября на заседании по демонополизации экономики поставил под сомнение обоснованность приватизации ряда энергетических объектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Казахстан Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Отмечается, что был рассмотрен вопрос возврата в собственность государства финансовой организации, которую приватизировали по заниженной стоимости. Кроме того, участники заседания рассмотрели меры реагирования на случаи монополизации в различных сферах.

«Премьер-министр также поручил генеральной прокуратуре проверить обоснованность приватизации ряда энергетических объектов страны», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что летом в Казахстане одна из компаний добилась монополии при распределении сахара. Это привело к созданию искусственного дефицита продукта и его подорожанию примерно вдвое.