Астана, 24 ноября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов 24 ноября на заседании по демонополизации экономики поставил под сомнение обоснованность приватизации ряда энергетических объектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Отмечается, что был рассмотрен вопрос возврата в собственность государства финансовой организации, которую приватизировали по заниженной стоимости. Кроме того, участники заседания рассмотрели меры реагирования на случаи монополизации в различных сферах.

«Премьер-министр также поручил Генеральной прокуратуре проверить обоснованность приватизации ряда энергетических объектов страны», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что летом в Казахстане одна из компаний добилась монополии при распределении сахара. Это привело к созданию искусственного дефицита продукта и его подорожанию примерно вдвое.