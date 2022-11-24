Чеченского сепаратиста Закаева обвиняют в организации деятельности нацбата на территории б. УССР

Грозный, , 09:21 — REGNUM В Чечне возбудили дело в отношении одного из главарей чеченского сепаратистского движения за рубежом Ахмеда Закаева. Следственным управлением СКР по Чечне начато следствие по делу о создании террористического сообщества, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

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Закаева обвиняют в создании террористического подразделения «Отдельный батальон особого назначения вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который участвует в боевых действиях против российских военнослужащих на территории б. УССР.

Напомним, Ахмед Закаев ранее являлся бригадным генералом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За совершенные им преступления в 2001 году его объявили в федеральный и международный розыск. Известно, что, сбежав в Европу, он проживает с 2003 года в Великобритании, где ему предоставлено политическое убежище.

В марте 2021 года СКР по Чечне возбудил против Закаева уголовное дело о публичном оправдании терроризма и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Закаева террористом №1 и пообещал расправиться с ним, даже если ему будет грозить трибунал.

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