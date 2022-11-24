Пномпень, 24 ноября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп, находящийся с визитом в Камбодже, встретился 23 ноября с китайским коллегой Вэй Фэнхэ. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

В ходе 70-минутной встречи представитель Южной Кореи призвал Пекин играть «более конструктивную роль» в противодействии ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР.

Ли Чон Соп подчеркнул, что нынешняя политика Пхеньяна приведет лишь к усилению международного давления и укреплению глобальной солидарности «непокорного режима».

В свою очередь, Вэй Фэнхэ сообщил, что Китай не желает эскалации напряженности на Корейском полуострове. Он призвал заинтересованные страны приложить усилия для решения проблем путём диалога.

Стороны отметили, что для «ориентированного на будущее» развития двустороннего оборонного сотрудничества важно укреплять имеющееся партнерство посредством тесного «стратегического» общения и обменов. Представители двух стран договорились возобновить регулярные встречи на уровне заместителей министров обороны, которые не проводились с 2019 года.