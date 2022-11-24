Марочко: ВСУ планируют возобновить наступление на Сватово и Кременную
В ЛНР рассказали о планах ВСУ возобновить наступление на Сватово и Кременную в ближайшие дни
Луганск,
24 ноября 2022, 09:21 — REGNUM ВСУ планируют возобновить наступление на Сватово и Кременную в Луганской Народной Республике в ближайшие пять-семь дней, сообщил 24 ноября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
ВСУ
Иван Шилов © ИА REGNUM
«ВФУ планируют возобновить полномасштабные наступления на Сватово и Кременную в течение ближайших пяти-семи дней», — написал он в телеграм-канале.
По его словам, это время ВСУ необходимо для восполнения потерь в штурмовых подразделениях, формирования ударных групп и проведения боевого слаживания.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.