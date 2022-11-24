Луганск, 24 ноября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. ВСУ планируют возобновить наступление на Сватово и Кременную в Луганской Народной Республике в ближайшие пять-семь дней, сообщил 24 ноября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«ВФУ планируют возобновить полномасштабные наступления на Сватово и Кременную в течение ближайших пяти-семи дней», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, это время ВСУ необходимо для восполнения потерь в штурмовых подразделениях, формирования ударных групп и проведения боевого слаживания.