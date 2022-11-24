Нью-Йорк, США, , 09:17 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Илья Сорокин Алексей Колчин © ИА REGNUM

В составе «Айлендерс» дубль оформил нападающий Жан-Габриэль Пажо. Ещё одну шайбу забросил защитник Себастьян Ахо.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин сыграл «на ноль», отразив 50 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимает четвёртое место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 26 очков. «Эдмонтон» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 20 очками.

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