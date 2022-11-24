Спецпредставитель президента РФ: за действиями курдов в Сирии стоит «опытный дирижёр»

Москва, , 09:16 — REGNUM Активизация курдов в Сирии и Ираке произошла, вероятнее всего, не на пустом месте. Скорее всего за этим стоит «опытный дирижёр». Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«То, что в последнее время произошло обострение ситуации не только на северо-востоке Сирии, но и в Иракском Крудистане — мы считаем, что это всё-таки, наверное, не просто так, ― сказал в беседе с РИА Новости дипломат. ― Без обиняков здесь можно сказать, что, скорее всего, за этим стоят Соединённые Штаты. Потому что США оказывают поддержку и иранским курдам, настраивая их на протесты. Американцы, естественно, снабжают вооружением, продовольствием северо-восток Сирии — курды от них, естественно, очень сильно зависимы».

Он считает, что курды без отмашки со стороны Вашингтона вряд ли бы пошли на такие резонансные атаки, какие были совершены в Турции.

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По его словам, Запад рассматривает сирийское досье как дополнительный некий фронт борьбы против России на фоне спецоперации на территории б. УССР.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в начале 19-го раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что войска США, которые незаконно находятся на территории Сирии, формируют нестабильную обстановку в этой республике.