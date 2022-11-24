Москва, 24 ноября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Активизация курдов в Сирии и Ираке произошла, вероятнее всего, не на пустом месте. Скорее всего, за этим стоит «опытный дирижёр». Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«То, что в последнее время произошло обострение ситуации не только на северо-востоке Сирии, но и в Иракском Курдистане — мы считаем, что это всё-таки, наверное, не просто так, ― сказал в беседе с РИА Новости дипломат. ― Без обиняков здесь можно сказать, что, скорее всего, за этим стоят Соединённые Штаты. Потому что США оказывают поддержку и иранским курдам, настраивая их на протесты. Американцы, естественно, снабжают вооружением, продовольствием северо-восток Сирии — курды от них, естественно, очень сильно зависимы».

Он считает, что курды без отмашки со стороны Вашингтона вряд ли бы пошли на такие резонансные атаки, какие были совершены в Турции.

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По его словам, Запад рассматривает сирийское досье как дополнительный некий фронт борьбы против России на фоне спецоперации на территории б. УССР.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в начале 19-го раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что войска США, которые незаконно находятся на территории Сирии, формируют нестабильную обстановку в этой республике.