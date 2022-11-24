Захарова: евродепутаты не способны соотнести с законом термин «терроризм»

Москва, , 09:43 — REGNUM Депутаты Европарламента не беспокоятся из-за отсутствия в европейском законодательстве определения «государства-спонсора терроризма», так как их уровень образования довольно низкий. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она прокомментировала принятие в Европарламенте резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма» из-за военной операции на территории б. УССР. Этот документ не означает каких-либо юридических обязательств.

«Вы сказали, что термин «страна-террорист» или «спонсор терроризма» не определен в рамках Европейского союза, законодательства. Так кого это волнует?» — заявила Захарова. «Вы понимаете уровень этих людей?» — добавила она.

По словам дипломата, глава МИД Германии Анналена Бербок в одном из выступлений заявила о странах, которые находятся «за сотни тысяч километров», хотя вся длина земной окружности составляет лишь 40 тыс. км. Люди с подобным уровнем знаний, не имеющие банальных представлений, делегируются в Европарламент, подчеркнула представитель МИД.

Читайте также: Лавров: резолюцию Европарламента могут комментировать только медики