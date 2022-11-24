В Пентагоне назвали операцию Турции в Сирии и Ираке угрозой военным США

Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Осуществляемые Турцией авиаудары на севере Сирии в рамках операции «Коготь-меч» представляют угрозу безопасности военнослужащих США, говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала ВВС США Патрика Райдера.

Война в Сирии Mil.ru

По его словам, обострение ситуации в регионе ставит под удар многолетний прогресс в борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он также добавил, что в Пентагоне выражают обеспокоенность обострением ситуации в северной части Сирии, Ираке и Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы Турции продолжили 23 ноября обстрелы позиций преимущественно курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF).

Читайте также: Россия готова организовать переговоры президентов Сирии и Турции