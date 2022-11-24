Президент Индонезии поручил сосредоточиться на эвакуации пострадавших

Джакарта, , 09:12 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо распорядился, чтобы эвакуация пострадавших была приоритетной задачей, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

«Мы знаем, что здесь все еще есть 39 ненайденных людей, только в одной точке. Чтобы процесс эвакуации стал приоритетом, мы сосредоточимся на этом пункте для эвакуации», — заявил президент на месте землетрясения.

Во время своего второго визита в пострадавший Чианджур президент Индонезии хочет убедиться, что процесс эвакуации жертв землетрясения проходит гладко.

Глава государства раздал детям продукты питания и передал денежную помощь для каждой палатки с пострадавшими. После этого президент Индонезии в сопровождении министра обороны Прабово Субианто посетил пострадавших от землетрясения, которые проходили лечение в больнице Саянг.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии сообщило, что число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,6 в Чианджуре увеличилось до 2043 человек.

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